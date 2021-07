Grønnessegård Gods danner rammen om gastroløbet Taste & Run der afvikles første gang lørdag som markedsføring af de lokale fødevareproducenter og naturen i Halsnæs. Foto: Thomas Roenn

300 løbere smager på Halsnæs

Halsnæs - 02. juli 2021 kl. 04:22 Af Niels Jørgen Larsen

Der bliver rige muligheder for at smage på Halsnæs lørdag. Både for de løbere som deltager aktiv i det første »Taste & Run«, for de som i løbet af dagen gæster Grønnessegård og ikke mindst de som har sikret en plads ved galla-middagen om aftenen på godset.

- 300 løbende eller gående vil deltage i løbet og undervejs nyde mad og drikke på posterne på de gårde, der producerer varerne. Man kan opleve landmanden selv servere. Så meget nærhed og bæredygtighed er der i det, det er ikke mange meter råvarerne er flyttet, siger Freddy Hejgaard, der er kasserer i foreningen bag det ny initiativ Smagen af Halsnæs.

Deltagerne i selve Taste & Run skal igennem en rute på 12 km med diverse pitstop hos de lokale producenter. Der er 300 pladser i løbet, og de sidste 20 billetter bliver solgt på selve dagen.

- Vi havde oprindelig planlagt 500 deltagere, men det hele har været usikkert med Corona-restriktioner, så vi har sat det på 300, også for at undgå at skulle smide mad ud, siger Freddy Hejgaard.

Men selv om man ikke har billet til at deltage i selve løbet er der altså masser at se og ikke mindst smage på i løbet af dagen på Grønnessegård.

Hele godset omdannes til en »Taste Village« fra start til slut, hvor man kan købe de lokale produkter fra Spisekammer Halsnæs som løberne møder ude på ruten. Fødevareproducenterne er tilstede og kan fortælle noget opm håndværket bag. Der vil også være musikalsk underholding kl. 09.00-18.00, og arrangørerne forventer at over 1000 gæster vil kigge forbi.

Kl.18.00 er der galla/gourmetmiddag på godset, som 100 har købt billet til. Af dem har omkring 50 bestilt overnatning enten i dobbeltværelser eller på campingområdet.

Tilmeidingerne til arrangementet er kommet fra hele landet.

Spisekammer Halsnæs har eksisteret en årrække som et samarbejde mellem lokale fødevareproducenter. Nu er foreningen Smagen af Halsnæs kommet til.

- Målet med Smagen af Halsnæs er at fremme det lokale erhvervsliv. Vi håber alle får en livsbekræftende oplevelse og glæder os til at se smilene på folks ansigter og at arrangementet vil inspirere deltagerne til at vende tilbage til Halsnæs for at nyde naturen og god mad og drikke, siger Freddy Hejgaard.

Det er allerede vedtaget at Taste & Run skal være en årllgt tilbagevendende begivenhed, og datoen for 2022 er sat til 14. maj. Billetsalget starter allerede lørdag.