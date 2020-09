30-årig slingrede - vidne fulgte bagefter fra Jyllinge

Han blev sigtet for spirituskørsel. Manden, der kom fra Ringsted, slingrede voldsomt på sin vej mod Frederiksværk, og det blev bemærket en anden bilist, der fulgte efter manden, oplyser vagtchef David Borchersen fra Nordsjællands Politi.

Under kørslen fra Jyllinge til Frederiksværk ringede vidnet til politiet og fortalte, at hastigheden varierede fra 40 kilometer i timen til 120 kilometer i timen, og flere gange var manden ved at køre ud i rabatten - tydelige tegn på spirituskørsel, hvilket også blev bekræftet, da politiet stoppede den 30-årige bilist. En blodprøve skal nu dokumentere promillen.