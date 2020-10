Artiklen: 30-årig fængslet for voldtægt og trusler

En 30-årig mand, der er marokansk statsborger, blev torsdag efter et langvarigt grundlovsforhør ved Retten i Hillerød varetægtsfængslet i 14 dage, sigtet for voldtægt og trusler. Han nægter sig skyldig i begge anklager.

Offeret er en mere end dobbelt så gammel dansk kvinde. De to har været gift, men ligger nu i seperation, erfarer Frederiksborg Amts Avis. Voldtægten skal være fundet sted på en adresse i Hundested mandag 26. oktober omkring kl. 00.30, og manden blev anholdt sent onsdag eftermiddag og altså fremstillet i retten torsdag.

Efter anklageskriftet skal manden have smidt kvinden på en seng, løftet benene, trukket trusserne af hende og gennemført samleje, mens hun sagde »No, No« på engelsk. Efterfølgende skal han have fremsat trusler, hvis hun gik til politiet.

Grundlovsmødet foregik for lukkede døre, og der blev nedlagt navneforbud. Efter avisens oplysninger skal den sigtede have erkendt sex-forholdet, men udtrykt at det var foregået frivilligt.