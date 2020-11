Artiklen: 29-årig sigtet for narkokørsel

29-årig sigtet for narkokørsel

En 29-årig mand fra Frederiksværk blev mandag aften sigtet for narkokørsel og for at køre bil, selv om han tidligere var frakendt førerretten.

Manden blev klokken 23.44 fundet siddende i en bil, der holdt i et vejkryds på Åsebro i Frederiksværk.

Det skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten onsdag 11. november.