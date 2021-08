2491 for kile-fredning

Se billedserie Susan Holvøe overbragte opfordring til fredning af Melby-kilen på vegne af 2491 underskrivere til Anja Rosengreen (SF), formand for Udvalget for Miljø og Plan. Foto: Niels J. Larsen

Halsnæs - 13. august 2021 kl. 14:30 Af Niels Jørgen Larsen

»En fredning er en redning.«

Dette budskab blev sagt flere gange og gengivet på den genbrugsplanche, som Susan Holvøe fredag overrakte udvalgsformand og viceborgmester Anja Rosengreen (SF) på vegne af næsten 2500 borgere, der har skrevet under på opfordringen til Halsnæs Kommune om at starte en fredningssag for den grønne kile mellem Melby og Liseleje.

Lidt over en måneds indsamling af underskrifter sluttede torsdag med resultatet 2491 navne. Et klart signal som Anja Rosengreen kunne bringe videre til sine byrådskolleger, da de mødtes fredag eftermiddag til et lukket møde med andre punkter på dagsordenen.

60-70 borgere var mødt op på Kroghøjvej ud for stedet hvor et naturbeskyttet dige lå til det den 4. marts i år blev fjernet af den ny ejer af jorden, ejendomsmatadoren Svend Petersen, der har opkøbt tre gårde i området.

Det er Svend Petersens ageren i den torbindelse med en række sager, der har fået en af naboerne til Melby-kilen Susan Holvøe til at tage intiativ til underskriftindsamlingen. Den blev sat igang efter at byrådet i Halsnæs i første omgang har reageret afventende på opfordringen fra Danmarks Naturfredningsforening om at starte en fredningssag.

Susan Holvøe fortalte de fremmødte om forløbet omkring det bortgravede dige og Svend Petersens håndtering af det beskyttede overdrev lige ved siden af, og hun konstaterede at underskriverne ønskede en anden historie på naturens præmisser.

- Vi vil gerne udvikle, men med naturen som udgangspunkt. Vi vil stoppe afviklingen af naturen, som vi er vidner til nu, sagde Susan Holvøe og henviste til at området var erklæret bevaringsværdig og værdifuld landbrugsjord.

Der var klapsalver til ønsket om at få afviklet juletræsproduktion med brug af pesticider på området og til at få fjernet de høje vildthegn, der er sat op om markerne.

Anja Rosengreen takkede for underskrifterne og fremmødet som udtryk for den store opbakning til fredningsønsket..

- Jeg bliver så glad over at se så mange underskrifter. Det er fuldstændig enestående sammenlignet med andre underskriftindsamlinger i området, sagde Anja Rosengreen og redegjorde for årsagen til, at byrådet ikke kunne sætte gang i en fredning i dette budgetår.

Det skyldes at to af partierne i budgetaftalen, Dansk Folkeparti og Venstre, ikke ville være med til det. Derfor tager Anja Rosengreen spørgsmålet med på vegne af SF til de kommende budgetforhandlinger.

Meldingen er, at en fredning kan gennemføres for en halv million kr., hvor kommunen kun skal betale en del af det.

Lenni Gottlieb, formand for DN Halsnæs, takkede som Anja Rosengreen de årvågne borgere, som har gjort kommunen opmærksom på Svend Petersens overtrædelser og taget inititiv til underskriftindsamlingen.

Hun fortalte at Melby-kilen og den nærliggende ved Tollerup er de eneste kystkiler i Nordsjælland, som endnu ikke er fredet, og hun opfordrede byrådet til også at tage Tollerup-kilen med i en kommende fredning.

Fra de fremmødte var der en række spørgsmål til Anja Rosengreen. Bl.a. om man kunne starte en indsamling blandt borgerne til fredningen, hvad Anja Rosengreen mente var muligt.