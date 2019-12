24. december

Så oprandt den 24. december! Mange har for længst sammenfattet årets begivenheder, krydret med billeder fra mobiltelefonens righoldige mapper, og sendt dem som mail til familie og venner. Andre foretrækker at tage en facetime i ferien med dem, der ikke kan være til stede i juledagene. Begge dele hører til vor tids muligheder. Om tingene var bedre i "gamle dage", vil vi ikke tage stilling til, men nøjes med at fastslå, at der engang eksisterede en tilstrækkelig stor efterspørgsel, til at det betalte sig at fremstille et helt sortiment af julepostkort med lokale motiver. Og hvad er mere passende end at slutte julekalenderlegen med et snelandskab, hvor der er is på Krudtværkskanalen, og vi ser bagsiden af husrækken i Nørregade. Kortet blev sendt i sidste øjeblik den 23. december 1922 af Aage og Johanne som undskylder, at det er skrevet med blyant, da de er blevet syge og "ligger med Næsen i Vejret". Kalendernissen håber, at alle her i 2019 er friske og raske.