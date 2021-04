23-årig sigtet for narkokørsel

En 23-årig mand fra Hundested blev klokken 02.00 tirsdag nat standset på Peder Falstersvej i Frederiksværk.

Her testede han positiv for påvirkning af euforiserende stoffer, hvorefter han blev sigtet for narkokørsel og taget med for at få taget en blodprøve, som skal klarlægge den nøjagtige påvirkelsesgrad.