22 mio. kroner i spil til idræts- og friluftsliv

"Måske du har en god idé til et idræts-, motions- eller friluftsfacilitet, som kan komme dig, dine holdkammerater og andre af dine medborgere til gavn. Det kan være din klub, forening eller hold mangler en ny springgrav, nye skydefaciliteter eller andre anlæg, som vil gøre jeres træningsfaciliteter endnu bedre. Det kan også være du mener, at eksisterende anlæg trænger til en opdatering," lyder det fra Halsnæs Kommune med opfordring om at byde ind med ideer til idræts-, motions-, og friluftsfaciliteter, hvor byrådet i budgettet for 2021-2024 har afsat 16 mio. kroner, men der er dog et større beløb i spil de kommende år.

Udvalgsformand for Kultur, Idræt og Demokrati, Helle Vibeke Lunderød (A) ser frem til at høre forslag, og hun understreger vigtigheden af at styrke idræts-, motions- og friluftslivet i Halsnæs:

”Vi har et rigtig godt foreningsliv her i Halsnæs. Det skal vi også have i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at vi støtter op om både idræts-, motions- og friluftslivet ved at stille så gode faciliteter til rådighed som muligt, men også at der kan blive skabt mulighed for, at andre og nye idræts- og friluftsaktiviteter kan finde fodfæste i Halsnæs."

"Derfor har vi også valgt at investere et større beløb i området ud over de puljer, der var i forvejen. Vi kommer desuden til at skabe et nyt byggeri omkring den nye svømmehal i de kommende år, så der kommer til at ske rigtigt meget for idræts- og fritidslivet,” udtaler Helle Vibeke Lunderød og fortsætter: ”Det er netop foreningslivet og borgerne, der ligger inde med viden om, hvilke faciliteter der kan komme netop deres sport eller aktivitet til gavn, derfor skal de naturligvis inddrages i processen med anlægsinvesteringer. Og jeg ser frem til at høre mere om, hvilke tanker og idéer de har til at fremme idræts-, motions- og friluftslivet i vores kommune,” fortæller Helle Vibeke Lunderød i en pressemeddelelse fra Halsnæs Komune.