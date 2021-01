Halsnæs Kommune går økonomisk bedre ind i 2021 end ventet. Året 2020 ser nemlig ud til at ende med mindreudgifter i millionklassen på både drift og anlæg. Arkivfoto.

2020-regnskab tegner godt

Halsnæs Kommune ser ud til at komme rigtig flot gennem 2020 rent økonomisk

På byrådsmødet kort før jul blev de 21 byrødder præsenteret for det forventede 2020-regnskab - en spådom baseret på den økonomiske udvikling de 10 første måneder af året.

Selvom året 2020 på mange måder har været et rædselsår, så gælder ikke kommunens økonomi. Der er nemlig udsigt til et rigtigt godt 2020-regnskab.

I det oprindelige budget var de likvide aktiver sat til minus 6,9 mio. kroner, men det ser ud til i stedet at ende i et plus på 26,3 mio. kroner.