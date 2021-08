20-årige Victor udgiver single

Se billedserie Potion er titlen på første musikudgivelse fra Victor Germann, men der er meget mere i vente, lover han.

Halsnæs - 04. august 2021 kl. 16:12 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Han viste sit talent for at synge og optræde i gymnasiets musicals. Efter sin studentereksamen debuterede han som forfatter med udgivelse af en lydbog, og nu har 20-årige Victor Germann fra Frederiksværk en debut-single »Potion« ude.

»Potion« kan bedst oversættes til en trylledrik, og selv om Victor Germann af statur er den direkte modsætning til tegneseriefiguren Obelix, så kan man måske sige, at Victor også »faldt i gryden« som barn omkring det med at optræde.

- At synge og være sanger, har været en drøm siden jeg faktisk kun var fire år gammel. Derfor betyder det sindssygt meget for mig, at det endelig har kunnet lade sig gøre! Jeg har haft samarbejde med to vildt dygtige producere inde fra København det sidste halve år. Så Potion er blot min debut, ikke det sidste I hører til mig, lyder det således med overbevisning fra Victor Germann.

Man kan lytte til sangen«Potion« på både Spotify, Youtube og Itunes. Sangen handler om, at man ikke må miste sig selv, eller lade sig undertrykke af andre mennesker fordi de mener, at det er det rigtige.

Skrevet på bustur

- Jeg skrev sangen på en bustur, fordi jeg var frustreret og lidt oprevet. Jeg har virkelig opdaget, at den bedste sang, er den autentiske sang - forstået på den måde, at man udtrykker sig bedst når man er i besiddelse af én eller måske et par flere stærke følelser. Når man er påvirket af en eller anden hændelse, eller bare har fået nok - eller at man er enormt glad og bare er i en lille bobbel, siger Victor Germann.

Han fortæller at han har skrevet sine egne sange siden han var otte år gammel!

- Dengang var det selvfølgelig ikke så seriøst som det er nu, men det beviser også bare at interessen altid har været der - det har altid være min drøm, at bryde frem med en sang eller flere, siger han og tilføjer at tiden må vise om det lykkes.

En sejr

For et år siden udgav Victor Germann med sig selv som oplæser lydbogen »Susan Rivers«, som handler om en 22-årig kvindes op- og nedture på Manhattan i New York, men den primære drøm er ikke at være forfatter, det har været at udgive sin egen sang, som det nu er lykkedes.

- Jeg er stolt af denne her sang, ikke nok med at det er den største opnåelse jeg har opnået. Og det har været en så vigtig rejse, især for at bevise over for dem som aldrig troede på mig, og gjorde nar af mine drømme, at det nok skulle ske. Jeg har altid kæmpet, og jeg har altid rejst mig op efter et nederlag, og det vil jeg blive ved med at gøre. Det her er en sejr for mig, siger Victor Germann.

Han viste som nævnt sit sanger- og skuespiltalent lokalt i Frederiksværk to år i træk ved gymnasiets musicals i Gjethuset, hvor han havde markante biroller. Først i The Wedding Singer i 2018 og siden året efter i Hairspray.

Til Spanien

Samtidig med at singlen Potion er på gaden kaster Victor Germann sig ud i et nyt projekt, da han rejser til Spanien for en periode, hvor han skal arbejde for et firma sammen med andre i et projekt som en ny udfordring.

- Jeg kan ikke sidde stille, og trives bedst med mange bolde i luften. Musikken vil jeg fortsætte med på sidelinjen, den stopper jeg aldrig med. Og mon ikke der kommer en ny sang eller et par stykker ud i fremtiden, lyder det fra Victor Germann.