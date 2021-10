Se billedserie Mikkel Krogh fik sølv ved Target Power Challenge - kun ½ point fra guldet. Han drømmer om at gøre stærkmands-konkurrencerne til sin levevej. Privatfotos

Send til din ven. X Artiklen: 20-årig murer drømmer om en karriere som stærk mand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

20-årig murer drømmer om en karriere som stærk mand

SPORT: Mikkel Krogh fra Frederiksværk har ambitioner om at løfte mere end mursten.

Halsnæs - 05. oktober 2021 kl. 11:11 Af Kasper D. Dønbo Kontakt redaktionen

Sølvmedaljen mellems hans to fingre var det letteste Mikkel Krogh havde løftet hele dagen og et vidnesbyrd om, at kun én anden deltager ved stærkmandskonkurrencen Target Power Challenge havde været bedre end den 20-årige murer fra Frederiksværk. Og det endda selvom konkurrencen var Mikkel Krogs første af slagsen. Han var da også ganske tilfreds med at tage sølv i sin debut.

- Jeg havde glædet mig helt vildt, og selvom jeg er nybegynder, troede jeg på, at jeg havde en chance, og jeg er meget tilfreds med at få en andenplads i min allerførste konkurrence. Specielt fordi jeg var så tæt på førstepladsen, siger Mikkel Krogh.

Drømmer om karriere Han har styrketrænet, siden han var 14 år og drømte i starten om at blive professionel bodybuilder. Med egne ord kunne han ikke »blive nok skind og ben«, og i stedet faldt han over stærk mands-konkurrencer. Nu er drømmen at få en karriere inden for sporten.

- Min drøm er at blive international stærk mand, og jeg har snakket med folk, der kender til sporten. De mener, at jeg har et stort potentiale, så jeg tror på, at det her er starten på en god karriere, siger Mikkel Krogh.

Næste gang han skal i aktion bliver først til foråret.

Et halvt point fra guld I mellemtiden kan han tænke tilbage på sin stærkmands-debut. Her skulle deltagerne udføre seks forskellige øvelser og kun et halv point skilte Mikkel Krogh fra førstepladsen, da deltagernes point var lagt sammen.

- Var jeg endt bare én plads bedre i én af øvelserne, så havde det været nok til at få guld, forklarer den lokale stærk mand.

Undervejs løfter deltagerne hundredevis af kilo i forskellige øvelser. Privatfoto

Gik kold Undervejs skal deltagerne prøve kræfter med discipliner som dødløft, logpress, axel press, conan wheel, farmers hold og atlas sten, hvor der undervejs løftes flere hundrede kilo på forskellig vis. Deltagerne skiftes til at lave øvelserne, og Mikkel Krogh nåede at få lidt nerver på, inden det blev hans tur.

- Nervøsiteten sneg sig til jo tættere det kom på, at det var mig. Jeg har jo ingen erfaring, så det er noget, man skal vænne sig til, siger Mikkel Krogh.

Hans mangel på rutine blev måske endda afgørende, da han undervejs i en øvelse gik sukkerkold.

- Det hele snurrede simpelthen for mig, og jeg blev nødt til at tage en lille pause og få en energibar. Det er ærgerligt, for var jeg ikke gået sukkerkold, så havde jeg fået den ekstra placering, som var nødvendig for at vinde, siger han.

Gode sportsmænd Flere af øvelserne kræfter helt specielt udstyr, og det har Mikkel Krogh ikke haft.

- Jeg har prøvet at lave øvelserne i træningscentret, men har ikke haft de helt rette ting, så nogle af tingene prøvede jeg for første gang til konkurrencen, siger Mikkel Krogh.

Han havde inden konkurrencen haft overbelastet lænden, men formåede stadig at dødløfte omkring 230 kg, og så blev han positivt overrasket over øvelsen conan wheel, hvor deltagerne skal dreje et hjul med ekstremt mange kilo på ved at skubbe i en stang.

- Det var rigtig fedt og krævede meget teknik at løbe rundt med 320 kilo i armene, siger Mikkel Krogh, som undervejs også fik lidt hjælp af konkurrenter.

- Jeg lånte lidt udstyr undervejs af de andre - blandt andet gaffertape og kraftig harpiks - som vi skulle bruge til en øvelse. Selvom vi er konkurrenter, så hjalp de mig gerne med tips og tricks, og det er fedt, at der er så mange gode sportsmænd.