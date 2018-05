Se billedserie Blandt de gæster som bruger deres søndag på at klappe dyr er Patrick og AK, som har pakket deres to børn, Alma, 8, og Rosalina, 6, i bilen og er kørt fra Helsinge til besøgsgården. - Det har vi gjort de sidste fem år i hvert fald. Det er et hyggeligt og autentisk sted at tage børnene med, siger Patrick. Foto: unknown

20 år med klap til gårdens dyr

Halsnæs - 14. maj 2018 kl. 06:05 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Vil du prøve en tur på ponyen, siger Dina Scherning, mens solen søndag bager ned over Grønnehavegaards lukkede gårdmiljø, hvor børnefamilier klapper hamstere, kaniner og en sovende St. Bernhardshund. Med garvet hånd trækker hun selv ponyen, som hun har gjort så mange gange før. Den 13. juni er det 20 år siden, at Dina og Niels Scherning for første gang åbnede døren til den stråtækte besøgsgård med de gule bindingsværksmure i Vinderød ved Frederiksværk.

- Min mand havde fået ny hofte og knæ og kunne ikke længere klare de 100 kreaturer, vi dengang havde, og det kunne jeg heller ikke. Derfor blev vi enige om at lave besøgsgård, siger Dina Scherning

- Det startede meget småt. Dengang havde vi ikke lige så mange dyr, og der kom ikke lige så mange gæster. Det tager tid at blive kendt af folk, siger Dina Scherning.

Det er besøgsgården siden kommet efter. I årets første åbningsdage i påsken gik det »forbavsende godt«, og siden i torsdags har der været over 100 besøgende hver dag.

- Det er utroligt, at det stadig blive ved at accellerere, men vi er også blevet dygtigere til at gøre opmærksom på os selv på for eksempel Facebook, siger Dina Scherning og gør det klart, at der kommer op imod 300 på sommerdage.

Tre generationer bor nu på gården. Dina og Niels, og deres søn Peter med sin kone og de to børn, Isabelle, 8, og Valdemar, 5, som allerede er ved at blive indsluset i familieforetagendet ved at hjælpe med billetsalg og ponyture.

I år har besøgsgården blandt andet tre dage gamle ællinger, små kyllinger og gæslinge, hængebuesvin fra december, uldgrise, som kom til verden i marts, forpjuskede påskelåm, og kalve fra det skotske højlandskvæg, som bare ni dage gamle. Dertil kommer duer, kaniner, hamster, høns, geder, ponyer og meget andet.

At der er mange dyrebørn er netop nu, er ingen tilfældighed.

- Med det skotske højlandskvæg kan det ikke lade sig gøre, men ellers forsøger vi at time det, så vi har dyrebørn, når sæsonen starter, siger Dina Scherning.

- Vi ser os selv som gode ambassadører for landbruget. Her er det både sjovt og lærerigt, og en af forskellene siden vi startede er, at folk vil vide noget mere i dag. De er videbegærlige og vil høre om dyret, hvor det kommer fra, hvordan det har det, om økologi og så videre.

Besøgsgården har åbent igen fra 19.- 21. maj, 3.-5. juni og 30. juni til 12. august .