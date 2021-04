2 minus 1-veje ændres nu

De kommende uger ændres dele af 2 minus 1-vejene i Halsnæs: På Nødebovejen, Haldvejen og Nyvej skal de meget omdiskuterede pullerter/steler fjernes.

For Nyvej betyder det at der laves bredere bump således, at cyklister fremover skal køre over bumpene og ikke udenom, ligesom alle steler i vejkanten bliver fjernet, lysdioder opsættes ved bumpene, og der vil være en hastighedsbegrænsning på 50 km/t på hele strækningen, melder Halsnæs Kommune.

Derudover bliver gummi-helleanlæg på Nødebovejen og Haldvejen taget ned, og steler ved helleanlæggene i byzoner bliver udskiftet med vejskilte.

Det sker i forlængelse af en del kritiske kommentarer om trafikløsningerne, fulgt op af, at byrådet netop har vedtaget ændringsforslag, som blandt andet skal gøre det nemmere at orientere sig og gøre det mere sikkert for trafikanter at færdes på udvalgte strækninger.