2 minus 1-vej ændres igen

Haldvejen ved Torup har været ændret flere gange efter asfaltering for få år siden, afstribning som landevej, og senere ændring til 2 minus 1-vej med pullerter og vejindsnævringer.

I foråret blev pullerter og steler fjernet i forlængelse af en byrådsbeslutning, der omfattede flere 2 minus 1-veje, og nu ændres Haldvejen med nye gangarealer i begge vejsider for at øge trafiksikkerheden for fodgængere på strækningen mellem Torup og Hald.

Christian Skov, leder af Trafik og Veje, fortæller om baggrunden for det aktuelle vejarbejde:

"I 2020 evaluerede Halsnæs Kommune 2 minus 1-vejene. I evalueringen gennemgik trafikeksperter strækningerne og kom med forslag til forbedringer. I evalueringen indgik ligeledes en spørgeskemaundersøgelse, hvor ca. 1100 borgere gav deres mening om 2 minus 1-veje til kende. På baggrund af rapporten besluttede Byrådet den 25. marts 2021 at pullertanlæg og stelerne langs Haldvejen skulle nedtages, samt afstribningen skulle rykkes ind på midten af vejen. I begge sider af vejen vil der derudover blive udført en behandling af overfladen med et farveskift, så vejafmærkningen fremgår endnu tydeligere. Arbejdet pågår i øjeblikket, og den sidste overfladebehandling forventes at blive udført ultimo september."

Belægningen på de nye gangarealer i begge vejsider vil have en anden farve end selve vejen for at tydeliggøre at de er til gående og ikke til kørende.