Se billedserie Ida Stenderup-Larsen og Lukas Konradsen var glade for endelig at være sammen med klassekammeraterne igen.Foto: kdd Foto: unknown

Send til din ven. X Artiklen: 1.g'ernes festdag: Endelig tilbage på gymnasiet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

1.g'ernes festdag: Endelig tilbage på gymnasiet

Halsnæs - 17. marts 2021 kl. 12:13 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Normalt falder første skoledag på gymnasiet ikke i marts, men tirsdag var en festdag for de fem 1.g klasser på Frederiksværk Gymnasium & HF. Alle årgange på gymnasiet har som følge af den nye genåbningsaftale fået lov at få én udendørs undervisningsdag om ugen på skolen, og den fornøjelse tilfaldt først gymnasiets yngste - cirka 120 elever. 2.g'erne og 1.hf. følger trop onsdag og fredag.

- Det er så fedt at have eleverne tilbage. Det er en festdag, og vi håber, at det bliver lige så godt de kommende dage. Under de her forhold kan vi sagtens have eleverne tilbage, sagde Peter Brink Thomsen, rektor på gymnasiet, og understregede, at en negativ test var påkrævet fra eleverne.

- Har man ikke en negativ test, må man gå i Gjethuset og blive kviktestet. Men det har ikke været nødvendigt at sende nogle derop, siger han.

Frisbee og digte I baggrunden brøler John Mogensens letgenkendelige stemme ud af en stor højtaler på gymnasiets udendørs-område. Den virtuel undervisning er skiftet ud med gensynsglæde, frisbee, bålhygge og undervisning under åben - og blå - himmel.

- Det har været mega fedt at se alle igen. Det er en rigtig hyggedag, og det havde vi meget mere brug for end at komme tilbage og lære om kryds- og bollekomma, siger Lukas Konradsen fra 1.b.

Han og kammeraterne har gang i et bålfad, hvor der bliver ristet skumfiduser.

- Vi har også spillet frisbee og analyseret digte. Men næsten lige meget hvad, så ville det være bedre end at sidde foran skærmen, siger Ida Stenderup-Larsen fra 1.b.

Ærgerligt første år De to klassekammerater er enige om det værste ved nedlukningen har været den lange periode, hvor eleverne kun har set hinanden gennem den virtuelle undervisning. Det strækker sig helt tilbage til før juleferien.

- Det er svært at følge ordentlig med på skærmen, og det er nemt lige at komme til at logge af og lave noget andet, siger Lukas Konradsen.

- Og så kan det være nogle lange dage, hvor man sidder fra 8.15 til 15.30 foran skærmen, supplerer Ida Stenderup-Larsen.

Deres første år på gymnasiet er ikke ligefrem gået, som de havde håbet på.

- Det er ærgerligt, at vi er gået glip af en masse sociale arrangementer men på en måde har det givet os et anderledes fællesskab at stå sammen gennem det her, siger Lukas Konradsen og lægger ikke skjul på, hvad han glæder sig mest til, hvis 2.g kan blive coronafrit.

- At feste! Og lære klassekammeraterne endnu bedre at kende.