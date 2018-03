Anja Rosengreen (SF), borgmester Steffen Jensen (S), Lisbet Møller (EL) og Steen Hasselriis (V) . Foto: NJL

19 af 21 bag millionbesparelser

Halsnæs - 22. marts 2018 kl. 20:42 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten indgik torsdag en bred aftale om en lang række besparelser på budgettet for 2018 for at imødekomme de store økonomiske udfordringer, som Halsnæs Kommune er ramt af, særligt som følge at høje udgifter til et stigende antal anbringelser af børn.

Kun Dansk Folkeparti står udenfor aftalen, der blev stemt igennem på byrådsmødet torsdag aften.

- Vi ønsker ingen nedskæringer på ældreområdet, derfor stemmer vi imod, sagde Walter Christophersen (DF) og meddelte samtidig, at DF træder ud af det skoleforlig, der blev indgået i foråret som konsekvens af den nye budgetaftale.

Meldingen fra Walter Christophersen kom efter at partifællen Gitte Hemmingsen havde oplistet en række nedskæringer på ældreområdet som begrundelse for, at partiet ville stemme imod. Borgmester Steffen Jensen (S) påpegede, at ingen af de elementer, som Gitte Hemmingsen nævnte, er med i aftalen, og han opfordrede derfor DF til at genoverveje om man havde lyst til at stemme for, men det blev afvist af Walter Christophersen.

Aftalen mellem de fire andre partier i byrådet finder samlet de omkring 34 millioner, det er beregnet der mangler på budgettet for 2018 som følge af merforbruget på børn og voksne med særlige behov. Samtidig er der fundet samlede besparelser på servicedriften for omkring 20 mio. kr. årligt for de kommende budgetår.

