19-årig taler: Tak for ikke at give op

Halsnæs - 02. maj 2018

Nok vajede de røde faner tirsdag eftermiddag i Skjoldborgparken i Frederiksværk, men det var nu ikke mindst de røde paraplyer, der skød i vejret.

3F's 1. maj-arrangement blev en våd affære, men det forhindrede ikke de godt 60 fremmødte i festligt at fejre arbejdernes internationale kampdag.

En af dagens hovedtalere var den kun 19-årige Jonas Thomsen, der var opstillet som kandidat for Socialdemokratiet til kommunalvalget, og som til daglig er elevrådsformand på Frederiksværk Gymnasium. Han var valgt til at bringe noget ungt på banen, og det fik man i form af et perspektiv fra en, der endnu ikke er trådt ud på arbejdsmarkedet for alvor.

- Som fremtidig arbejder vil jeg gerne takke Danmarks nuværende arbejdere. Tak for at alle på min alder og yngre ikke skal bekymre os om noget som helst, lød det fra Jonas Thomsen.

Han kunne, før han gik på, fortælle, at det var noget nær hans ilddåb som taler, men at han på udveksling i USA havde modtaget undervisning i at holde tale. Det var til at høre, for flere tilhørere bemærkede, at det var en flot tale. Byrådsmedlem og partifælle Helle Lunderød, der som formand for gymnasiets bestyrelse kender elevrådsformanden, var synligt stolt. De fleste klassekammerater havde dog taget turen til Fælledparken for at fejre 1. maj.

Kampen skal fortsætte

Jonas Thomsen forklarede også før talen, at kan klinge hult at råbe op og brokke sig for meget, fordi vi i Danmark har det rigtig godt. Men for at sikre at også de næste generationer får et godt udgangspunkt, så opfordrede den unge socialdemokrat i sin tale derfor til, at arbejderne holder fast i kampånden og i den styrke og solidaritet man viste i overenskomstforhandlingerne - sålænge det varede.

- Vi lærer af jeres fejl og af jeres sejre. At vi er stærke, når vi står sammen, men også at ikke alle står sammen til det sidste. I viste os, at den værste måde at løse uenigheder på er at give op, sagde han fra talerstolen.

Som en understregning af hans unge alder, så modtog han som en anerkendelse ikke to flasker vin, men i stedet to flasker Små Sure og Små Grønne.

Før ham havde også borgmester Steffen Jensen holdt tale og ind i mellem sang og spillede en elev fra musikskolen. Rundt omkring stod folk tæt sammen under de midlertidige pavilloner og nød øl og pølser, mens arbejdet med at opstille borde og siddepladser var forgæves.