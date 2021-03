Se billedserie Gymnasieelev Hamza Zaman fik 'corona-håndtryk' af udvalgsformand Helle Lunderød. Fotos: Jan Stephan.

17 elever fik uventet besøg

Der måtte nytænkning til, da årets Aase Hansen-legater skulle overrækkes midt i en coronatid med forsamlingsforbud

Halsnæs - 12. marts 2021 kl. 10:53 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

17 afgangselever blev onsdag, midt i hjemmeundervisningen, overrasket med besøg af borgmester Steffen Jensen og kulturmama Helle Lunderød.

De 17 elever var udvalgt til at modtage årets Aase Hansen Legat på hver 1000 kroner, som gives til afgangselever, som har udmærket sig i skriftlig og/eller mundtlig dansk.

En begivenhed som under normale omstændigheder ville blive markeret ved en fælles overrækkelse på rådhuset.

Men den slags går ikke i disse tider. Derfor skete årets overrækkelse på utraditionel vis med uventet besøg af borgmester samt udvalgsformand for Kultur, Idræt og Demokrat hjemme hos den enkelte legatmodtager.

De 17 legatmodtagere STX/HF

- Laura Fisker Løth Andersen, Frederiksværk

- Wenwen Yang, Hundested

- Hamza Zaman, Frederiksværk

- Mathilde Melby Larsen, Hundested

- Amalie Friedel Sørensen, Hundested

- Christian Tarnarwod Wederberg Rasmussen, Ølsted

10. klassecentret

- Victoria Eriksen, Frederiksværk

Melby Skole

- Elias Marcus Fundal

- Freja Marie Pedersen

Frederiksværk Skole

- Sofia Rose Kuhn Jeppesen

- Lina Gottlieb Jepsen

Hundested Skole

- Yasmin Othendal Olsen

- Sofie Ulvø Rasmussen

- Tea Christine Håkansson

Magleblik Skole

- Celina Marie Abildgren, Frederiksværk

- Ludvig Brohammer Hoff, Ølsted

Lillebjerg Skole

Mathias Svane Just, Hundested

Lidt om Aase Hansen Aase Hansen (1893-1981) blev i 1973 udnævnt til æresborger i Frederiksværk i forbindelse med hendes 80 års fødselsdag.

Aase Hansens bøger er stadig tilgængelige på biblioteket og museet, ligesom man kan få adgang til arkivalsk materiale om hende i Byarkivet i Palæet.

Hun blev født i Frederiksværk som datter af købmand Frederik Carl Hansen og hans kone Mette.

Ægteparret havde butik og bopæl i et af Classens gamle huse ved foden af Sandskåret, omtrent der hvor Jernbanegade i dag møder Skolegade.

Aase Hansen blev født den 11. marts 1893, og var altså en lille pige på 6 år, da toget for første gang rullede ind på Frederiksværk station, og hvorefter hendes barndoms vej fik det løfterige navn, Jernbanegade.

Aase var familiens efternøler, og hun var en kvik pige, der allerede tidligt i livet drømte om en kunstnertilværelse.

Alligevel gik der en årrække, inden hun besluttede sig for at tage springet. Hun brød mønstret i købmandsfamilien ved at tage studentereksamen og efterfølgende at rejse til København, hvor hun studerede både dansk, tysk og engelsk på universitetet.

Aase Hansen blev cand. mag. i 1921 og arbejdede i årene derefter som lærer på forskellige skoler i Jylland og på Fyn. Efter eget udsagn forholdt det sig sådan, at hun "i alle tilfælde ikke var den fødte pædagog", og efter godt 10 år besluttede hun sig for i stedet at forfølge sin ambition om at blive forfatter og oversætter på fuld tid.

Allerede før Aase Hansen tog skridtet ud af skolemiljøet havde hun fået udgivet sine første bøger. Hun debuterede i 1929 med romanen 'Ebba Berings Studentertid'. Bogen bærer præg af forfatterens egne erfaringer som ung studine i København.

Forholdet mellem provinsuskylden og hovedstaden og den unge kvindes ambivalente forventninger til det moderne liv som selvstændig akademiker er centrale elementer i den bittersøde skildring af Ebbas københavnerliv og desillusionerende erfaringer med mænd.

Modsætningen mellem provins og storby er i det hele taget et centralt tema i forfatterskabet, dels hvad angår forholdet mellem tradition og det moderne, dels som sammenstødet mellem det forventningsfulde ungpigeliv og den voksne kvindes erfaringer.

Også den følgende roman 'Et Par Huse om en Station' fra 1930 skildrer et ungt menneskes udvikling, denne gang med en mandlig hovedperson.

'Stine' fra 1932 er et forsøg på at beskrive den uspolerede landsbykvinde som modbillede til hendes nervøse storbykusine.

Herefter udkom endnu en roman med titlen 'Vraggods'. Men først i 1937 anses Aase Hansen for at have fået sit egentlige kunstneriske gennembrud.

Det skete med romanen 'En Kvinde kommer hjem', der ligesom hendes første udgivelse rummer flere selvbiografiske træk.

Den fysiske ramme for fortællingen er endda sat i Frederiksværk, hvor en kvinde besøger sin galsindede, religiøse mor, der er enke efter en velstående købmand.

Som historien skrider frem, ender den dog med, at parterne finder en indbyrdes forståelse og forsoner sig både med hinanden og sig selv.

Gennembrudsroman blev starten til en række bøger, hvor splittelsen mellem drømme og desillusionering, kærlighed og refleksion, som det blev kvindernes egen sag at komme overens med.

Kilde: Marie Bach, Industrimuseet Frederiks Værk