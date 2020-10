17-årige Albert matchvinder

Et afbudsramt FFK-mandskab sikrede tre meget vigtige point i topstriden i Serie 3, da det lørdag eftermiddag blev til en 2-1 sejr på fremmed græs over Græsted.

Stortalent

Og netop Albert Appel fik en hovedrolle i topkampen mellem to af rækkens oprykningskandidater.

Således var der blot spillet et par minutter før Albert Appel bragte FFK foran 1-0. En lang bold bagom hjemmeholdets høje forsvarslinje blev taget perfekt med af Andreas Gaddrup, der driblede forbi en modstander og serverede bolden for den fremstormende Albert Appel der havde let ved at score.

Hermed var stilen lagt for en kamp, FFK dominerede fra start til slut. Græsted fik ganske vist udlignet midtvejs i første halvleg efter en opspilsfejl i Frederiksværk forsvaret, men det ændrede ikke på indtrykket af, at FFK havde kampen under kontrol.

Og kort før pausen var Albert Appel på færde igen. Efter et par lynhurtige og finurlige driblinger kunne det unge stortalent bringe FFK på 2-1 med en fremragende scoring.