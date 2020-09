En patrulje fra Nordsjællands Politi standsede lørdag eftermiddag en 17-årig pige, der havde snuppet sine forældrens bil for at køre en tur i Hundested, selv om hun ikke havde taget kørekort. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

17-årig pige snuppede forældrenes bil

Halsnæs - 13. september 2020 kl. 10:23 Af Maj-Britt Holm

Man må gerne køre bil som 17-årig, hvis man vel at mærke har taget kørekort og har en erfaren bilist med i bilen. Men ingen af delene havde en 17-årig pige, der lørdag eftermiddag klokken 16,54 blev taget af politiet for at overtræde færdselsloven på L. O. Rasmussens Vej i Hundested, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Politiet fik en anmeldelse om en bil, der ifølge vagtchef Flemming Hansen fra Nordsjællands Politi »slingrede helt vildt«.

Det lykkedes en politipatrulje at finde frem til den pågældende bil, og bag rattet sad en 17-årig pige fra Hundested, der ikke har taget kørekort. Så det får hun en bøde for, oplyser Flemming Hansen, som også fortæller, at pigen på andre måder havde forbrudt sig mod reglerne.

- Hun havde taget forældrenes bil og kørt en tur uden at få lov, siger han og peger på, at lovovertrædelsen kan få den konsekvens, at pigen får udsat det tidspunkt, hun kan starte med at tage kørekort.