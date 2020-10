Artiklen: 17-årig blev udsat for grov vold

17-årig blev udsat for grov vold

Torsdag klokken 21.13 indløb der til Nordsjællands Politi indgivet anmeldelse om, at en 17-årig ung mand fra Græsted var blevet overfaldet af tre personer på Sandskårsvej i Frederiksværk.

Gerningsmændene havde sparket den 17-årige og slået ham i ansigtet, så han mistede flere tænder. Patruljer kørte til stedet, hvor den 17-årige blev tilset i en ambulance og efterfølgende kørt på hospitalet for behandling af sine skader.

På baggrund af vidneforklaringer på stedet blev en 16-årig ung mand fra Frederiksværk anholdt og sigtet for overfaldet. En 14-årig dreng fra Frederiksværk formodedes ligeledes at være gerningsmand til overfaldet, og både han og den 16-årige blev derfor taget med på politistationen, hvor den 14-åriges sag blev overdraget til de sociale myndigheder, idet han var under den kriminelle lavalder.