Se billedserie I alt 232 ungdomsbrydere fra Danmark, Sverige og Polen deltog lørdag i Heros Cup i Frederiksværk Hallen. Foto: Kim Rasmussen

15 Heros-brydere kom på podiet

Halsnæs - 23. februar 2020 kl. 14:38 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er fedt at slås. lyder det fra snart 13-årige Marcus Langkilde Ravn på spørgsmålet om, hvorfor han går til brydning.

Han skynder sig at tilføje at det er bedre at slås på måtten i brydeklubben end i skolegården, og samtidig er det rigtig sjovt i Heros og der er gode kammerater.

Marcus var én af de 22 af atletklubbens egne brydere, der lørdag stillede op sammen med over 200 brydere fra andre klubber, da den legendariske Heros Cup vendte tilbage som et stort internationalt stævne efter en pause på 16 år, Og han var en af de mange Heros-brydere, der kom på podiet, da han fik en bronzemedalje og bidrog til at Heros blev stævnets bedste klub.

Således hentede brydere fra Heros fem medaljer af guld, fem af sølv og fem af bronze. Malthe Rasmussen fra Heros blev kåret som bedste pusllngebryder, og en anden Heros-dreng, Oliver Jensen, blev bedste juniorbryder, da han stillede op for Danmarks Brydeforbunds Nationale Kraftcenter NKC.

De fem guldmedaljevindere fra Heros var pigerne Nomi Øbro og Sarah Poulsen samt drengene Gilberto Wincentz, Malthe Rasmussen og Kasha Poutin.

Der var i den grad en fortættet stemning i et fyldt Frederiksværk-hal hele lørdagen til brydestævnet med omkring 500 mennesker i hallen. Der blev kæmpet intenst på fire måtter. De næsten 250 deltagere i alderen seks til 20 år kom fra 38 forskellige klubber, heraf seks fra Polen og 15-20 fra Sverige og et tilsvarende antal danske.

- Stævnet fik et forløb præcis som vi havde håbet på, og for vore egne brydere var det en af de største præstationer i mange år, siger formand Michael Ingel med henvisning til at 15 af de 22 lokale brydere kom på podiet i deres respektive klasser.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis mandag.