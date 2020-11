14-årig påkørt af tog: Flyves til Rigshospitalet

En 14-årig dreng er tirsdag morgen blevet påkørt af et tog ved Overdrevsvej i Hundested, da han på cykel forsøgte at krydse gennem bommen og over skinnerne ved Overdrevsvej. Frederiksborg Brand og Redning var de første på stedet, og en lægehelikopter har siden fløjet drengen til Rigshospitalet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi var hurtigt til stede for at yde førstehjælp, men det så heldigvis ikke ud til at være så slemt. Der kan selvfølgelig være skader, man ikke kan se, så for at være på den sikre side, bliver han fløjet til Rigshospitalet, siger Rene Bech, indsatsleder i Frederiksborg Brand og Redning.