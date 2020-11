En 13-årige dreng fra 7. klasse blev i sidste uge overfaldet og sparket af to andre elever på Hundested skole. Sagen er politianmeldt. Foto: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: 13-årig overfaldet i skoletiden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

13-årig overfaldet i skoletiden

Halsnæs - 04. november 2020 kl. 04:05 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

En 13-årig dreng fra 7. klasse på Hundested Skole blev i sidste uge i skoletiden overfaldet af to drenge fra 6. klasse efter at elever fra de to klasser tilsyneladede havde provokeret hinanden på skolens udeområde. Drengen blev sparket i hovedet af den ene, da han lå ned, og mens den anden sad ovenpå ham.

Det fortæller moderen til offeret, Anja Colding-Kronborg, til Frederiksborg Amts Avis. Hun har politianmeldt episoden, som sønnen ellers i første omgang ikke fortalte om, da han kom fra skole.

- To fra klassen under vælger at lave et overfald på ham, han bliver blandt andet sparket i hovedet, mens han ligger ned, siger Anja Colding-Kronborg, der har set en video fra overfaldet, som florerer i en pigegruppe på Facebook og også er rystet over, at større elever står og følger slagsmålet uden at gribe ind og blot griner og buher, som var de til en fodboldkamp.

Ydermere fortæller hun, at hendes søn på vej hjem fra skole blev passet op af en kammerat som fortalte, at en af de to drenge, som overfaldt ham havde truet med at ville stikke ham med en kniv på et senere tidspunkt.

- På skadestuen fik vi konstateret, at min søn havde mærker på overkroppen, var hævet bag det ene øre og havde et sår ved øjet, ligesom han havde haft næseblod, men vurderingen er, at han ikke har fået en hjernerystelse, siger Anja Colding-Kronborg.

Dagen efter orienterede skolen om hændelsen på Aula, og der er truffet en række forholdsregler for, at der ikke igen skal ske noget tilsvarende.

- Vi har gjort det, vi skal, har kontaktet alle forældre, er i gang med konfliktløsning og har taget forholdsregler for, at det ikke skal ske igen. Derfor er jeg overbevist op, at vi vil undgå tilsvarende i fremtiden, overholder man ikke retningslinjerne, kan man ikke være på skolen, siger skoleleder Malene Nyenstad.

Hun må ikke oplyse, hvilke konsekvenser sagen får for de to drenge fra 6. klasse, der stod bag overfaldet.

- Vi er i kontakt med forældrene om det. Jeg ved ikke præcis, hvad der er sket op til, men det er ikke noget, de kommer til at gøre igen. Der er blevet talt med store bogstaver, og de har forstået budskabet om, at det aldrig kommer til at gentage sig, siger Malene Nyenstad.

Skolelederen er også bekendt med, at en række elever har forholdt sig passivt som tilskuere, og at der er optaget video af overfaldet.

- Det er jeg også rystet over. Vi er i gang med at optrevle og tage hånd om det. Det er ikke en opførsel, vi overhovedet accepterer, siger Malene Nyenstad.