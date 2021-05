120 designerstole er blevet stjålet fra Frederiksværk Gymnasium. Foto: FVGH

Send til din ven. X Artiklen: 120 designerstole stjålet fra gymnasium Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

120 designerstole stjålet fra gymnasium

Halsnæs - 04. maj 2021 kl. 13:20 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

I omkring to uger har idrætshallen på Frederiksværk Gymnasium været indrettet som coronatestcenter med hundredevis af borde og stole. Men da skolens medarbejdere mødte ind mandag morgen, var hallen stort set ryddet. Ubudne gæster har mellem fredag og mandag brudt ind i hallen og stjålet 120 designerstole og en masse håndsprit, som møjsommeligt er pakket ud af kasser.

- Det er rigtig, at der i St.Bededagsferien har været indbrud. Vi opdager det, da vi møder ind mandag morgen, og det er møgærgerligt. Vi er nu i gang med at kigge overvågningsbillederne i gennem, og politiet har været her, siger Peter Brink Thomsen.

Gerningsmændene er brudt ind i hallen gennem to døre, der vender ud mod gymnasiets boldbaner. Herefter har de brugt gymnasiets egen sækkevogn til at fragte stolene ud til en bil. Rektoren mener, at indbruddet må være foretaget af nogen med viden om forholdene på gymnasiet.

- Der er normalt ikke noget at stjæle i hallen, hvor alle redskaber er låst inde. Men i den her situation, hvor vi har testcenter, stod alle de stole her. Og det er der tydeligvis nogen, der har vist, siger Peter Brink Thomsen.

Der er tale om såkaldte Syver-stole fra Arne Jacobsen, der er prissat til flere tusind kroner stykket.

- Stolene er noget af det sidste, vi har tilbage fra skolen blev bygget. Dengang havde man masser af penge til at købe designermøbler, siger rektoren.

Mandag morgen blev eleverne - omkring 50, hvilket er ny rekord - nødt til at stå op, mens de blev coronatestet. Siden har gymnasiet fundet overskydende stole frem og genoprettet testcentret med siddepladser.