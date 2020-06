Se billedserie Malene Nyenstad fik ideen til en drive in-translokation, så alle eleverne og deres familier kunne deltage på en gang. Det var i følge skolelederen en ubetinget succes. Foto: Hundested Skole

115 biler fejrede 9.klasseelever: Skole holdt drive in-translokation

Halsnæs - 25. juni 2020 kl. 20:53 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klokken nærmer sig 19, og en karavane af biler snor sig ind på parkeringspladsen ved Hundested Hallen. Køretøjerne er pyntet med balloner, flag og tøjdyr, for de mange fremmødte i bilerne er der i en festlig anledning. Et drive-in arrangement - men ikke som man kender dem flest. De mange biler er der ikke for at bestille burgere to-go eller se en film fra bilens forsæde. De er der for at hylde 80 unge mennesker. Coronakrisens mange restriktioner har fået ledelsen på Hundested Skole til at tænke kreativt, og onsdag aften har de inviteret til drive in-translokation for skolens 9.klasser og deres familier.

- Det var vigtig for os, at fejre hele årgangen var sammen, for de har gået i skole sammen, siden de startede. Og vi ved, at for en del af vores elever, så det her stedet, som de dimitterer fra, fordi de ikke skal videre i et nyt uddannelsesforløb, siger Malene Nyenstad, skoleleder på Hundested Skole, til Frederiksborg Amts Avis.

Ikke alle familier havde en bil, så skolen stillede nogen til rådighed. I alt trillede 115 biler med elever og familie ind til arrangementet, som åbnede op for, at mange flere kunne være med til at fejre eleverne.

- Vi kunne godt have holdt translokationer for én klasse ad gangen, men så havde der stadig være restriktioner for, hvor mange voksne hver elever kunne medbringe. Men der er en enorm stolthed i familierne, og mange vil gerne have både søskende, bedsteforældre eller bonusforældre med, og ved at gøre det på den her måde, var der plads til, at mange flere kunne fejre eleverne, siger skolelederen.

100,8 MHz Ideen til drive in-translokationen fik Malene Nyenstad selv.

- Da retningslinjerne fra myndighederne kom ud, tænkte jeg, at det her går ikke. En aften var jeg til drive in standup, og der fik jeg pludselig ideen, at vi selv kunne prøve at gøre noget lignende, siger hun,

Skolen søgte efterfølgende politiet om tilladelse og ansøgte Slots og Erhvervsstyrelsen om at få deres »egen radiofrekvens«. Det tog et par uger, men gik ellers problemfrit, og ved hjælp af en lydmand og hans antennebil kunne alle i en radius af 500 meter fra hallen tune ind på 100,8 MHz. Lidt efter klokken 19 bølgede Malene Nyenstads stemme ud i de mange bilradioer.

»Kære unger. I dag er en helt særlig dag. I dag skal I for alvor tage afsked med det, der har været jeres hverdag gennem de sidste 10 år. Om et par timer skal I for sidste gang gå ud af dørene til jeres skole. Ud til jeres fremtid. Vi kan ikke spå, og vi kan ikke fortælle jer hvilken fremtid I vil få, eller hvordan det vil blive. Men I skal huske at drømme - og gerne stort!, lød det i skolelederens tale.

Herefter talte lærerne til deres elever og overrakte eksamensbeviser, og undervejs blev der også tid til fællessang. Et kor sang for, og så blev der ellers festet, sunget og dyttet løs i bilerne.

- Det her mindede ikke om andre translokationer, vi har holdt, men det var fint og festligt, og ungerne synes, det var mega fedt, siger Malene Nyenstad.

Kun 16 én sommer Den sidste tid på skolen har været turbulent for 9.klasserne. På grund af coronakrisen har de i mange uger haft hjemmeundervisning, de har ikke været oppe til afgangsprøver, har ikke haft læseferie eller fået lov at kaste karameller og lave vandkamp på sidste skoledag. Det italesatte skolelederen i sin tale.

» Jeres afslutning på 10 år i folkeskolen, har været meget anderledes. Fjernundervisning, ingen afgangsprøver, ingen læseferie og korte skoledage. Til gengæld har I fået tid til fordybelse, mulighed for at komme ned i tempo og oplevet, hvor vigtigt det store sociale fællesskab er. Og det er muligvis en af de vigtigste lærdomme, vi kan trække ud af krisen«.

Savnet til vennerne og manglen på et socialt liv har fyldt meget for de unge - måske endda særligt for de unge, lød det i talen.

- Det tror jeg ikke kun gælder for jer unge, men for os alle sammen. Men særligt for jer, har det været hårdt, for som den norske sundhedsminister sagde i sin tale til ungdommen: I kan ikke bare sætte på pause og vente til næste år. Næste år er for midaldrende mænd ikke for unge mennesker. For unge mennesker er det nuet, der tæller.Man er kun 16 år en sommer, sagde Malene Nyenstad.