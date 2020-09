I forbindelse med ombygnignen af Kregme-rundkørslen har arkæologer gjort cirka 1.000 år gamle fund. Foto: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: 1.000 år gamle fund ved rundkørsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

1.000 år gamle fund ved rundkørsel

Halsnæs - 22. september 2020 kl. 13:37 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til daglig kører op mod 20.000 biler gennem rundkørslen i Kregme, og noget kunne tyde på, at den lille by også har været et trafikalt knudepunkt i en helt anden tidsalder. Arkæologer fra Museum Nordsjælland har i forbindelse med ombygningen af rundkørslen fundet mere end 1.000 år gamle spor fra en landsby i området. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi har lavet spændende fund fra den gamle Kregme Landsby. Det er regulære fund som potteskår, stolpehuller efter konstruktioner og lignende, som vi mener daterer sig tilbage til 1.000-1.200 år efter Kristus, siger Esben Aarsleff, afdelingschef for Arkæologi på Museum Nordsjælland.

Han gør det klart, at det er svært at kategorisere vigtigheden af sådan et fund.

- Det er svært at rangordne sådan noget. Vi har tidligere lavet lignende udgravninger syd for det her fund, og det her fund er endnu en lille bid i forhold til at sætte tingene ind i en større sammenhæng og få et større overblik over datiden, siger han.

Lige under overfladen Arkæologerne har både i foråret og sensommeren været i området omkring Kregme-rundkørslen. Her er lavet såkaldte forundersøgelser, og der skulle ikke graves særligt dybt, før der dukkede spor fra en fjern fortid frem.

- Lige så snart vi gravede mulden af, kunne vi konstatere, at der ligger noget her. Sådan er det mange steder, med mindre det er sump eller mose, siger Esben Aarsleff.

Det er på Nordsiden af rundkørslen ned mod Kappelhøjvej og Arresø, at arkæologerne denne gang har gjort et fund.

Arbejde stopper ikke Her gik gravemaskiner i sidste uge i jorden, og de næste mange måneder vil der blive arbejdet på at lave et flersporet og signalreguleret kryds i stedet for en rundkørsel. Et arkæologisk fund kan i den forbindelse skubbe tidsplaner på byggeprojekter i mange måneder, mens undersøgelserne står på, men det kommer arkæologernes fund ikke til at gøre i det her tilfælde. Museet har nemlig ikke tænkt sig at udgrave området.

I stedet bliver der lagt plader ud, som skal skåne fundene fra maskinerne.

- Vi har været meget i syv sind, om det skal udgraves, siger Esben Aarsleff og fortsætter:

- Intentionen med museumsloven er, at tingene skal blive liggende i jorden, hvis de ikke er truet af anlægsarbejde. Det ville være sjovt at grave området ud, og vi har mange lignende pladser, hvor det samme gør sig gældende. Men når arbejdet i området ikke kommer i berøring med fundene, så lader vi det ligge i jorden til eftertiden, siger Esben Aarsleff.