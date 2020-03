100 år med tårne, løbere og springere

Ved jubilæet blev tidligere formand for Frederiksværk Skakklub, Max Ekelund, udnævnt til æresmedlem. I anledning af jubilæet er der blevet udfærdiget et stort omfattende jubilæumsskrift i bogform, der blev præsenteret og fordelt til medlemmerne. Det indeholder bl.a. historien om et forsøg på at slå verdensrekord i maratonskak, der blev udkæmpet på Nordcentertorvet i 1987.

»Frederiksværk Skakklub er en sund forening med et nogenlunde fast antal medlemmer, der har skakspillet som passion, men som også hygger sig i klubben, hvor der hersker en god og behagelig tone,« skriver formand Søren Ellegaard i forordet til jubilæumsskriftet, hvor han noterer at det gennem årtier er lykkedes at holde et stabilt medlemstal omkring de 25 selv om det er svært at fastholde unge mennesker på grund af uddannelse eller andre spændende tilbud.