Venstre ønsker blandt andet at vide, hvor mange indvandrere, efterkommere og flygtninge der er på offentlige forsørgelse, har arbejde eller er i gang med en uddannelse. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

10 spørgsmål fra Venstre sætter integration på dagsordenen

Halsnæs - 12. februar 2020 kl. 04:04 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Hvor mange har ordinært arbejde?«, »Hvor mange er i gang med en kompetencegivende uddannelse?« og »Hvor mange kan klare sig på dansk?«. Sådan lyder et udpluk af den lange liste med spørgsmål, som Venstre i Halsnæs har sendt til Halsnæs Kommunes administrationen.

Spørgsmålene, som Frederiksborg Amts Avis har fået indsigt i, kredser alle om kommunens integrationsindsats, men bunder i følge partiets gruppeformand ikke i utilfredshed eller kendskab til dårlige sager på området.

- I første omgang har vi stillet spørgsmålene for at blive klogere på området og for at få en viden om, hvordan det går med flygtninge, indvandrere og deres efterkommere her i kommunen. Det kan jo være, at der er noget, vi med fordel kan gøre anderledes, siger Michael Thomsen.

Han forklarer, at Udvalget for Vækst og Erhverv drøftede integration i efteråret og der aftalte, at partierne kunne komme med oplæg og spørgsmål til området.

- Det er ikke fordi, vi står med konkrete sager eller eksempler, der ikke fungerer, men nogen gange er man nød til at få noget mere viden om et emne og sætte sig mere ind i tingene for at vide, hvad man skal være opmærksom på, siger Michael Thomsen.

Fortsat opmærksomhed Mødet i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse blev aflyst i januar, og udvalget mødes derfor først i marts. Her vil en sag komme på dagsorden foranlediget af et ønske fra Venstre om, at kommunens integrationsindsats bliver drøftet politisk.

- Går vi nogen år tilbage, så fyldte flygtninge rigtig mere i samfundsdebatten. Det gør det ikke mere, for antallet af flygtninge vi skal modtage er faldet til markant. Men vi har stadig flygtninge og indvandrere blandt os og skal gøre, hvad vi kan for, at de bedst muligt kan deltage i det danske samfund. Derfor vil vi sikre, at der stadig er opmærksomhed på en ordentlig integration, selvom emnet ikke længere tager samme overskrifter, siger Michael Thomsen og fortsætter:

- Som Byråd har vi et ansvar for, at disse mennesker integreres i det danske samfund, så de på almindelig vis kan gøre sig gældende i landet, herunder forsørge sig selv ved normalt arbejde, lære det danske sprog og leve efter de danske, grundlovssikrede rettigheder som for eksempel lighed mellem kønnene og ytringsfrihed.