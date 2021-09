At have sin egen bærbare pc betyder meget. Men for mange anbragte børn og unge rækker økonomien ikke. Det er her Børnenes IT-Fond kommer ind i billedet. Pressefoto.

10 år med Børnenes IT-Fond

32 anbragte børn fra Halsnæs har modtaget bærbar pc

Halsnæs - 23. september 2021 kl. 13:36 Kontakt redaktionen

HALSNÆS I perioden 2011-2021 har Børnehjælpsdagen uddelt 5.544 bærbare computere gennem Børnenes IT-Fond til anbragte børn og unge i hele landet.

Alene i Halsnæs Kommune har 32 anbragte børn og unge modtaget en bærbar computer til skolebrug og social kontakt.

Uddannelse og sociale relationer

Formålet med computer-uddelingerne er at give de unge modtagere bedre forudsætninger for at gennemføre et skoleforløb eller uddannelse. Og samtidig give dem mulighed for at dyrke relationer online, f.eks. med venner og familie.

Netop uddannelse og gode sociale relationer har afgørende betydning for de unges fremtid. Denne effekt er dokumenteret i en ny rapport, som Børnenes IT-Fond står bag.

Også ledere, socialpædagoger, plejeforældre osv. bevidner, at indsatsen styrker de unge menneskers faglige, sociale og/eller personlige kompetencer.

Jorun Magnussen, stifter af opholdsstedet Home i Hundested, fortæller:

"Vores unge er ofte belastet med en meget dårlig og ustabil skolegang. I mange tilfælde kan det være flere år, der mangler i grundskolen, som følge af mange svære omstændigheder i deres liv. Så at vores unge har mulighed få tildelt en computer fra Børnenes IT-Fond er af uvurderlig betydning for, at de kan gennemføre skolegang - både grundskolen og eventuelt videre uddannelse."

Behovet bliver større og større

Intet tyder på, at behovet for Børnenes IT-Fond bliver mindre i fremtiden. Det skyldes primært, at antallet af anbragte børn og unge i Danmark er nogenlunde konstant. Der kommer hele tiden nye anbragte i målgruppen med et computerbehov.

Kommunernes budgetter betyder, at det næsten altid er barnet / den unge selv eller plejefamilien / døgninstitutionen, der skal finansiere. Det rækker økonomien i praksis ikke til, og derfor er alternativet ofte en lånecomputer.

"Børnehjælpsdagen har gjort det til en mærkesag at styrke anbragte børn og unge gennem digital oprustning. Behovet for indsatsen bliver større og større, hvorfor vi byder alle gode kræfter ombord - både fonde, virksomheder og andre, der ønsker at støtte", fortæller Børnehjælpsdagens direktør Ina Thorndahl.

Aktuelt er 113 børn og unge anbragt gennem Halsnæs Kommune ifølge seneste opgørelse fra Danmarks Statistik.

