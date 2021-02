224 borgere blev mandag lyntestet i Frederiksværk, og alle kunne tage hjem med en negativ test. Foto: Allan Nørregaard

0 positive lyntest: Ingen smittede på åbningsdag

Halsnæs - 02. februar 2021 kl. 11:21 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Mandag morgen slog det nye lyntestcenter i Frederiksværk dørene op for første gang i de nye omgivelser i Gjethuset. Her kan borgerne fremover blive testet for coronavirus med en såkaldt antigen-test, hvor man bliver podet i næsen og får svar få minutter senere. Det tilbud benyttede 224 borgere sig af på førstedagen, og de kunne alle tage hjem med besked om, at de ikke var smittet.

Det oplyser SOS International, som driver lyntestcentre og mobile testenheder i Region Hovedstaden, til Frederiksborg Amts Avis.

- Vi testede i alt 224 personer, heraf var der 0 positive, siger Karin Tranberg, divisionsdirektør i SOS International.

Borgmester Steffen Jensen(S) og Halsnæs Kommune har længe agiteret for, at kommunen burde have et permanent testcenter, da borgerne ellers skal køre urimeligt langt for at blive coronatestet. I weekenden kunne de glæde sig over, at Frederiksværk stod på listen, da regionerne meldte ud, hvor de nye lyntestcentre skal etableres.

Den sene udmelding betød samtidig, at SOS International kun havde få dage til at forberede åbningen af centret, og at nyheden først nu er ved at sprede sig blandt kommunens borgere. Men divisionsdirektøren godkender fremmødet på lyntestcentrets første dag.

- Vi er meget tilfredse med, hvordan den første dag er forløbet. Vi er blevet taget godt imod, og vi synes det er et fint antal test på første dag. Der har jo ikke tidligere været hurtigtestcenter i Frederiksværk, siger Karin Tranberg.