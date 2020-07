- Sig ahhhh: Coronatestere kom forbi

Se billedserie Christina Engstrøm bliver testet, inden hun skal besøge sin forældre på Fyn. Hun har ingen symptomer, men da forældrene er i 80'erne og derfor i risikogruppen, vil hun være sikker på, at hun ikke slæber coronavirus med. Foto: Allan Nørregaard

Halsnæs - 06. juli 2020

- Sig ahhh. Den skal helt ned på bagvæggen bag drøblen, siger den maskerede person foran Frederiksborg Amts Avis' udsendte, mens hun styrer en vatpind langt ned i halsen.

Det er en såkaldt coronatest, som denne mandag bliver udført i Melby Hallen, hvor Region Hovedstadens mobile coronatestcenter for første gang er rullet ind og har slået dørene op.

- Det er regionen, der har tilbudt det, og vi har skyndt os at takke ja, siger Birgit Gundorp-Malling, chef for Sundhed og Ældre i Halsnæs Kommune.

Det skyldes ikke, at Halsnæs Kommune oplever en opblussen i antallet af smittede, men at kommunen ønsker at holde smittetrykket lavt. De seneste tal fra Staten Serum Institut viser, at kommunen har mellem 1-9 smittetilfælde per 100.000 indbyggere de seneste 7 dage.

- Smittetrykket har ligget lavt i Halsnæs, men nu kommer sommerhusgæsterne og turisterne, og vi vil gerne gøre vores til at fastholde det lave smittetryk, siger Birgit Gundorp-Malling.

Hun forventer, at mange vil benytte sig at muligheden for at blive coronatestet i det mobile testcenter.

- Det gør det meget nemmere for folk, når der kommer et testcenter lokalt. Rent fysisk er der måske ikke så stor afstand til Hillerød for at blive testet, men afstanden kan være stor mentalt, siger chef for Sundhed og Ældre i Halsnæs Kommune, Birgit Gundorph-Malling, som også selv ender med at gabe op og få taget en test.

- Det kan man jo lige så godt, når man er her. Jo flere der bliver test, des bedre, siger hun.

På den sikre side Den første halve time af centrets åbningstid er der en lind strøm af folk forbi. De forsøger at holde afstand enten inde i hallens venterum eller udenfor. Langs den ene væg har Christina Engstrøm taget opstilling, mens hun venter på, at det maske-, visir-, handske- og kittelklædte personale kalder hende frem.

- Jeg skal besøge mine gamle på forældre på henholdsvis 81 og 84 år, så jeg synes, at det er smart lige at blive testet inden. Jeg vil ikke slæbe noget med, siger hun og forklarer, at hun er blevet testet tidligere for et par måneder siden, da hun havde hoste.

Region Hovedstadens mobile coronatestcenter er tre gange i juli måned i Melby Hallen. Foto: Allan Nørregaard

- Testen var negativ, men det er længe siden, så nu gør jeg det igen. Hellere en test for meget end en for lidt, siger Christian Engstrøm.

Hun bor til daglig i Lyngby, men har sommerhus i Halsnæs Kommune, og hun er stor tilhænger af muligheden for at blive testet lokalt.

- Det er genialt, at det er her. Jeg har kunne tage cyklen herned og få det klaret, siger Christian Engstrøm.

Testcentret i Melby vil være åbent tre dage hen over sommeren: 6. juli, 15. juli og 27. juli, og det vil være åbent for alle, der ønsker at få foretaget en test for COVID-19

Prøverne sendt til Staten Serum Institut, og der vil være svar inden for 72 timer.