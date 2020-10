Det vil hverken skade feriehusturismen eller det lokale erhvervsliv, hvis sommerhuse må udlejes mindre, mener Kim Juhlin. Foto: Niels J. Larsen Foto: unknown

Send til din ven. X Artiklen: - Mindre udlejning skader ikke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Mindre udlejning skader ikke

SOMMERHUSE: Organisationen Fritidshusejerne hilser begrænsning på udlejning af megasommerhuse velkommen.

Halsnæs - 07. oktober 2020 kl. 05:01 Af Niels J. Larsen Kontakt redaktionen

Det er ikke alene Erhvervsstyrelsen, der har øje for megasommerhusene i Asserbo. Også interesseorganisationen Fritidshusejerne nævner klyngen af store sommerhuse på Asserbohusgrunden som eksempel på »ødelæggelse af vores rekreative områder, voldsom trafik- og støj-belastning«.

Læs også: Halsnæs som skrækeksempel

Det er sammen med et andet eksempel fra Marielyst på Falster medtaget i et åbent brev til Folketinget fra formanden for Fritidshusejerne Kim Juhlin i forbindelse med høringsfasen om nye vejledninger fra Erhvervsstyrelsen omkring store sommerhuse.

Erhvervsstyrelsen har efter længe at have haft kig på udlejning af store sommerhuse fremlagt et udkast til fremtidig vejledning, dels om reglerne for udlejning og dels for at guide kommunerne til en bedre planlægning af hvor man tillader opførelse af de store sommerhuse, som blandt andet er blevet kaldt »udlejningsfabrikker«.

Et forslag fra Erhvervsstyrelsen om at sætte en grænse på 35 uger om året for udlejning af et sommerhus er af politikere kaldt for en bombe under dansk turisme, og erhvervsminister Simon Kollerup(S) er kaldt i samråd om sagen af tre folketingsmedlemmer fra Venstre og Konservative.

Men det mener man ikke hos organisationen Fritidshusjerne, der tæller 6000 sommerhusejere:

»Udkastet til vejledning omkring udlejning af feriehuse er efterspurgt af sommerhusejerne og vil på ingen måde skade turismen.Specielt er det yderst prisværdigt, at styrelsen tager initiativ til at bekæmpe partyhusene, der som oftest udlejes i strid med gældende regler, og som ødelægger og skamferer vores rekreative områder til skade for den rigtige feriehusturisme,« skriver Kim Juhlin således på organisationens vegne.

Rammer ikke turisme Modsat er Feriehusudlejernes Brancheforening, der repræsenterer de professionelle feriehusudlejningsfirmaer herunder byggefirmaet Skanlux imod udkastet. Og ejeren af et af de store huse i Asserbo Klaus Nielsen mener også, som han udtalte i Frederiksborg Amts Avis lørdag, at færre udlejningsuger vil ramme lokalsamfundet med mindre omsætning hos den loakle købmand m.v.

Det afviser Kim Juhlin i sit høringssvar.

»Vil den nye vejledning skade feriehusturismen - svaret er et klart nej - tværtimod. En klar vejledning kan få flere til at leje ud, og når vi er uden for højsæsonen, så er overskudskapaciteten ganske enkelt enorm - der er langt flere udlejningsegnede huse, end der er gæster. Vil den nye vejledning skade det lokaler handelsliv - svaret er et klart nej. Gennemsnitsudlejningen for sommerhuse er 16 uger, og jeg er bestemt af den opfattelse, at det antal huse, der måtte udleje mere end 35 uger, er meget, meget småt, og en grænse på 35 uger vil ikke påvirke hverken turismen, det lokale erhvervsliv, arbejdspladser eller andet. De eneste, der måske kan komme en anelse i klemme, er de, der bevidst overtræder den gældende lovgivning.«

God forretning Også en anden organisation på området Fritidshusejernes Landsorganisation udtrykker i sit høringssvar til Erhvervsstyrelsen tilfredshed med at antallet af uger et sommerhus kan udlejes, begrænses. Organisationen mener at megasommerhuse til primært udlejning udgør en trussel mod den danske sommerhuskultur og fællesskabet i grundjerforeningerne i sommerhusområderne.

Man henviser til at Sommerhusloven giver mulighed for udlejning under forudsætning af at det ikke er erhvevsmæssigt.

»Udlejningen må alene ske som et supplement til ens eget brug og den må ikke få professionel karakter. Det er netop det der sker for megasommerhusenes vedkommende,« konstaterer Fritidshusejernes Landsforening i sit høringssvar og anfører et eksempel fra Skanlux som en sund investering, hvor »udlejning og indtjening udgør en god forretning.«

relaterede artikler

Færre festuger i sommerhuse 03. oktober 2020 kl. 12:25

Vred udlejer: Ludere kan afløse turister i sommerhuse 03. oktober 2020 kl. 04:03