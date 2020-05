Helle Lunderød vil narest starte en dialog med flere af kulturlivets parter for at høre, hvordan de klarer sig gennem corona-krisen. Arkivfoto

- Kultur er ikke bare »nice to have« men »need to have«

Halsnæs - 05. maj 2020 kl. 11:43 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De mindste skoleklasser, daginstitutioner og udvalgte erhverv har været de første trædesten, mens Danmark forsøger at genfinde fodfæste og bevæge sig mod en genåbning af større dele af samfundet. Næste etape af landets genåbning diskuteres flittigt, men sjældent falder snakken på kulturen i den forbindelse. Men kulturen er vigtig - særligt i denne krisetid. Det mener Halsnæs' »kulturmama«, Helle Lunderød(S), formand for Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati.

- Netop kulturens kraft kan hjælpes os igennem den her tid. Det er i kulturen, vi kan finde et særligt gear til at komme videre, og vi har en særlig kulturkraft i området, som vi skal sætte i spil. Vores opgave som politikere er at få det til at blomstre, siger Helle Lunderød til Frederiksborg Amts Avis.

Ferniseringer, festivaler, museer og koncerter er lige nu aflyst eller udsat på ubestemt tid. Udvalgsformanden hæfter sig ved, at coronakrisen har ramt kulturlivets aktører økonomisk, men at der ikke er tale om en kulturkrise. Der er nemlig masser af kultur på programmet - hvis det vel og mærke kunne ses, føles og høres.

- Min kalender plejer lige nu at være fuld af fantastiske kulturelle begivenheder, men lige nu er alle større ting aflyst frem til september. Kigger man ned over listen, er det utroligt, hvor meget der bliver udsat og aflyst i vores område. Derfor er det nødvendigt at få kigget på og pustet liv i kulturen, hvis vi kan, siger hun og slår fast, at kultur ikke bare er godt at have, men nødvendigt at have.

- Kultur ikke bare nice to have men need to have. Nu mere end nogensinde.

Tage temperaturen Høj feber er et af symptomerne på COVID-19, og udvalgsformanden vil i gang med at tage temperaturen på kulturlivet. Det skal ske via en række Skype-møder med kulturlivets aktører.

- Det er vores opgave at finde ud af, hvordan det brede kulturliv har det i vores kommune og se, hvad vi kan gøre for at støtte det. Jeg vil gå i dialog med de kulturelle aktører snarest, og det vil til at starte med blive paraplyorganisationer som Kulturelt Samråd, Idrætsrådet, Frivilligcentret og nogle af de professionelle aktører som Gjethuset og museer, siger Helle Lunderød og fortsætter:

- Vi skal tage temperaturen på kulturen for at høre, hvordan de har det, og om de har brug for vores hjælp. Min opfattelse er, at vi har et fantastisk og mangfoldigt kulturliv, og det skulle vi også gerne have, når vi kommer gennem det her. Kulturen skal bære os ind i fremtiden.

Hjælp til hjælpepakker Kulturministeriet har iværksat 19 initiativer og hjælpeordninger fra blandt andet kunstnere, medier, kulturinstitutioner, højskoler, aftenskoler, folkeuniversiteter, zoologiske haver, spillesteder og mange andre af kulturlivets aktører. Helle Lunderød vil sikre sig, at de kommunale aktører får del af den hjælp, som de er berettiget til.

- Min opfattelse er, at vi kommunalt skal hjælpe kulturlivet med, hvordan de kan komme ind i forhold til statens hjælpepakker. Det kan være, at nogen aktører ikke er klar over, at er berettiget til hjælp, eller at de falder mellem to stole, og vi kan gøre noget særligt for dem, siger Helle Lunderød.

Første skridt De første step mod mere hjælp til kulturlivet kom i sidste uge, da Halsnæs Kommune meldte ud, at de følger Kulturministeriet anbefalinger og har valgt at udbetale fuldt tilskud til kommunens ni aftenskoler på trods af, at de har aflyst undervisning. Det sker for at sikre aftenskolernes overlevelse.

- Jeg er rigtig glad for, at vi er kommet frem til en løsning, som kan være med til at sikre aftenskolernes overlevelse. De dygtige lærere og undervisere, der er tilknyttet aftenskolerne, er med til at sikre, at den voksne del af borgerne i Halsnæs Kommune kan modtage oplysende undervisning, som kan udvide deres horisonter og gøre dem klogere på mange forskellige ting. Derfor er det utroligt positivt, at der er skabt sikkerhed for det personale, der er tilknyttet aftenskolerne, siger Helle Vibeke Lunderød.

Under normale omstændigheder gives der kun tilskud for afholdte timer, men i forbindelse med COVID-19 har aftenskolerne i Halsnæs Kommune været nødt til at aflyse mange af de undervisningstimer, der ellers var planlagt og indberettet til kommunen. Derfor vil der være færre afholdte undervisningstimer, og under normale omstændigheder ville det betyde, at aftenskolerne skulle trækkes i deres tilskud. Et langt mindre tilskud end vanligt vil for aftenskolerne betyde, at de trues af lukning eller fyring af personale.

For at undgå det scenarie er det i Halsnæs Kommune blevet besluttet, at aftenskolerne kan indberette de aflyste timer som afholdte, og dermed få deres planlagte fulde tilskud.

Siden har også de første foreninger med udendørs idrætsaktiviteter fået lov at starte op igen, så længe al aktivitet sker i tråd med de gældende retningslinjer fra myndighederne og anbefalingerne fra de enkelte forbund.