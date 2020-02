I 25 år svindlede Britta Nielsen for 117 millioner kroner gennem sit arbejde i Socialstyrelsen. Men et tilsvarende bedrageri kunne ikke været foregået i Halsnæs Kommune i følge afdelingsleder Merete Hedegaard Normand. Foto: Siphiwe Sibeko/Scanpix Foto: Anne Katrine Møller Haase/Siphiwe Sibeko/Reuters

- Britta Nielsen kunne ikke have gjort det samme her

Halsnæs - 29. februar 2020 kl. 08:07

Det er egentlig ikke planen, at interviewet med Merete Hedegaard Normand, afdelingsleder for Borgerservice i Halsnæs Kommune, skal handle om storsvindleren Britta Nielsen. Snakkens udgangspunkt er kommunens Team Kontrol, der står for at undersøge og håndtere socialt bedrageri blandt kommunens borgere og virksomheder. Men i disse dage er det svært at tale om socialt bedrageri uden også at tænke på Britta Nielsen - særligt fordi vores møde finder sted dagen efter dommen, hvor den mest omtalte medarbejder i Socialstyrelsen i nyere tid, fik 6,5 års fængsel for at have proppet mindst 117 mio. kroner i egen lomme.

- Det er altså vildt, at det har stået i på over 25 år, siger Merete Hedegaard Normand til Frederiksborg Amts Avis.

I alt nåede Britta Nielsen mere end 300 overførsler på mindst 25 år. Først da en medarbejder fra Roskilde Kommune opdagede, at kommunen ikke havde fået udbetalt penge fra Socialstyrelsen til et projekt, blev det årelange bedrageri trevlet op. Men en lignende sag kunne ikke have fundet sted i Halsnæs Kommune, lyder meldingen fra Team Kontrols leder.

- Vi har stikprøver på alle vores udbetalinger af ydelser og har omfattende kontroller. Desuden ville vi aldrig have en situation, hvor samme medarbejder udbetaler og kontrollerer udbetaling af ydelser. Britta Nielsen havde ikke kunne gøre det samme her i Halsnæs, siger Merete Hedegaard Normand.

Kræver halv million Det trecifrede millionbeløb, som Britta Nielsen svindlede for, får Team Kontrols seneste opgørelse over social bedrageri til at blegne lidt - gudskelov. I 2019 undersøgte kontrolenheden 130 sager og fandt urent trav i 21 af dem. I de 21 sager er der foretaget tilbagebetalingskrav og stoppet for udbetaling af ydelser, og 11 af sagerne har desuden medført en anmeldelse til politiet.

I følge kommunens egne beregninger vil de afsluttede sager sikre kommunen en fremtidig besparelse på 1.2 millioner kroner, og der er derudover rejst tilbagebetalingskrav på 557.235 kroner. Pengene skal efter planen i kommunekassen.

- Hvis vi altså får pengene, siger Merete Hedegaard Normand og fortsætter:

- En del af dem, som vi får fat i, er borgere, som desværre ikke har tilbagebetalingsevne og nok aldrig får råd til at tilbagebetale pengene. Efter nogle år vil deres sager sandsynligvis være forældede, og så ser vi ikke pengene.

En uset effekt Team Kontrol blev oprettet i august 2010 og har siden haft ni hele og et halv år til at undersøge og stoppe socialt bedrageri blandt kommunens borgere og virksomheder. Siden oprettelsen har kontrolenheden sikret omkring 17.1 million kroner i fremadrettede besparelser og rejst tilbagebetalingskrav på cirka 8.9 millioner kroner.

En oversigt over indsatsen gennem årene viser dog, at »fangsten« i 2019 hører til de mindre af slagsen. Det bekymrer ikke Merete Hedeager Normand.

- Jeg ser det som et tegn på, at flere forstår reglerne og at færre snyder, siger afdelingslederen.

Hun har gjort en dyd ud af at fortælle medarbejderne, at det vigtigste ikke er, om de overgår tallene fra de foregående år. Kontrolenhedens effekt kan nemlig ikke nødvendigvis gøres op i et regneark.

- Det kan godt være, at vi sammenligner tallene år for år i vores rapport, men den samlede effekt af kontrolindsatsens arbejde er svær at gøre op i tal og kolonner eller kroner og øre. Jeg tror på, at indsatsen har en forebyggende effekt. Det ligger i folks bevidsthed, at der bliver holdt øje med, at reglerne bliver fulgt, og det kan netop vise sig ved, at tallene bliver mindre fra år til år, fordi færre forsøger at snyde, siger Merete Hedegaard Normand og fortsætter:

- Jeg tror, det er blevet sværere at snyde, for vi bliver bedre og bedre til at sammenkøre registre. Der er nogen, som er dygtige til at finde huller i systemet, men maskerne i nettet bliver mindre.

Du kan læse mere om Team Kontrols indsats i 2019 i Frederiksborg Amts Avis i weekenden. Det omfatter blandt andet dyneløfteri, syge frisører og besøg på pizzeria.