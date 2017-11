Venstre har vist størst valgmuskler

Det virker til at være til stede over alt. Det orange V, Venstres flueben har været iøjnefaldende. På store bannere på hegn og trailere, fra plakater i lygtepælenes top, fra grafik på kandidaternes biler, i valgvideoer og på merchandise i alle udformninger, som bliver afhændet flittigt på valgmøderne. Det er et udtryk for, at Venstre Halsnæs satser på at være massivt til stede i den kommunale valgkamp og i år spiller med større valgkampsmuskler, end de tidligere har gjort.

Frederiksborg Amts Avis har været i kontakt med alle 12 partier, der stiller op i Halsnæs for at få et overblik over de valgbudgetter, som er i spil. Her er bred enighed om, at Venstre ser ud til at have brugt flest midler i valgkampen. Det har dog ikke været muligt at bekræfte, da Venstre som det eneste parti ikke ønsker at oplyse, hvad deres samlede valgbudget beløber sig på.