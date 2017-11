Valget fint fra start på Enghaven

Som noget nyt er valgstederne åbnet kl. 8.00 i stedet for som tidligere kl. 09.00 for at give flere mulighed for at stemme inden de skal på arbejde, men som Sarah Lindemann Thøgersen konstaterer betyder den ene time ikke meget for pendlere, der skal ud af kommunen. Så skulle man have åbnet valgstederne kl. 06.00.