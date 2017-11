Storsejr til S ved Melbys skolevalg

Blandt 161 afgivne stemmer fra fortrinsvis eleverne i udskolingen fik Socialdemokratiet således absolut flertal med 88 stemmer, svarende til 55 procent. Og Steffen Jensen, der bor i Melby og har to af sine børn på skolen, blev skolevalgets helt store topscorer med 55 personlige stemmer. Næstbedst gik det for Sarah Lindemann Thøgersen (S), der er lærer på Melby skole. Hun fik 20 personlige stemmer.

De to socialdemokrater blev fulgt af Anja Rosengreen (SF) og Ole Wedel (DF) med hver 10 stemmer. Nye Borgerliges Bill Malmgren scorede ni stemmer, mens den lokale formand for MLI-Fodbold Kim Daugbjerg (S) måtte nøjes med syv. Der var fem til Hans Hansen (AL) og Enhedslistens Lisbet Møller og Tina Vejby.

Venstre havde et skidt valg blandt skoleeleverne i Melby med samlet 10 stemmer. Blot en enkelt elev stemte personligt på borgmester Steen Hasselriis, mens formanden for Udvalget for Skole, Familie og Børn Michael Thomsen fik to. En enkelt stemme var også hvad det blev til for navne som Walter Christophersen, Thomas Møller Nielsen, Qasam Ahmad, Annette Westh og Helle Lunderød.