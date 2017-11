Det er denne dør, du skal holde øje med, hvis du stemmer på det nye valgsted i Enghaven. Foto: kdd Foto: unknown

Nyt valgsted står klar

Halsnæs KV17 - 20. november 2017 kl. 15:41 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Frederiksborg Amts Avis mandag middag er forbi Enghaveskolen i Frederiksværk, står båsene med de hvide forhæng allerede klar og venter på at slutte tæt om de borgere, der skal ind og sætte deres krydser til kommunal-, regionråds- og ældrevalg i dag.

I følge skolens sekretær, Birgitte Hadberg, tog det kun håndværkerne et par timer at få sat rammerne for demokratiet op, i år i helt nye omgivelser. Det er 9.klassernes opholdsrum, et tilstødende lokale og et klasseværelse, som bliver taget i brug til stemmeafgivningen.

Tidligere har det været kutyme, at der afgives stemmer i Enghavehallen, når der er valg. Men Enghavehallen har i mange måneder været lukket efter massiv skimmelsvamp blev konstateret i hallen.

Det blev foreslået at lukke valgstedet og »tvangsflytte« vælgerne til at stemme i Melby, men efter protester fra blandt andet Socialdemokratiet, blev løsningen i sidste ende at lave valgsted i den nye bygning, hvor skolens 9. årgang holder til, tæt på skolens hovedindgang.

Fra parkeringspladsen viser et utal af skilte mod den grå bygning, som ligger i gåafstand fra parkeringspladsen, så stemmeafgiverne burde ikke have problemer med at finde det nye valgsted.