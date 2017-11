Steen Hasselriis (V) lykønsker Steffen Jensen (S) med valgresultatet. Foto: Kasper Dønbo

Nyt byråd: Venstre med i bred aftale

Halsnæs KV17 - 22. november 2017 kl. 16:33 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre går med i en bred konstitueringsaftale i Halsnæs Kommune og støtter valget af Steffen Jensen som ny borgmester. Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Venstre deles således om formandsposterne i de stående udvalg. Derimod er de to tilbageværende medlemmer af Dansk Folkeparti udenfor aftalen.

Tidligere onsdag kom det frem at SFs Anja Rosengreen bliver viceborgmester og formand for udvalget for Miljø og Plan, mens Lisbet Møller (EL) overtager Udvalget for Ældre og Handicappede. Det var de to udvalg, hvor Dansk Folkeparti havde formandsposterne.

Onsdag eftermiddag faldt en bred aftale om konstituering på plads mellem partierne i det kommende byråd i Halsnæs Kommune. 19 ud af byrådets 21 mandater står bag aftalen, som både byder på en ny borgmester i kommunen og en omstrukturering af de stående udvalg.

Fremover bliver der seks stående udvalg frem for de nuværende fem. Der er endnu ikke sat officielle navne på formandsposterne for disse udvalg, men de fordeler sig således på partier:

Udvalget for Ældre og Handicappede: Enhedslisten

Udvalget for Miljø og Plan: SF

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud: Socialdemokraterne

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati: Socialdemokraterne

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse: Venstre

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse: Socialdemokraterne

Posten som bestyrelsesformand for Halsnæs Forsyning A/S er aftalt at tilfalde Venstre. Den har Thomas Møller Nielsen haft de seneste fire år.

- Det har været vigtigt for mig at sikre et bredt samarbejde og at undgå blokpolitik. Vi står nu med en konstitueringsaftale, hvor alle aftaleparter kan spejle sig i indholdet, og som forhåbentlig indebærer et samarbejdende byråd i de kommende fire år. Det er jeg meget tilfreds med, og jeg ser frem til fra 1. januar at overtage borgmesterposten, siger Steffen Jensen.

