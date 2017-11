Viceborgmester og borgmester i Halsnæs fra 1. januar Anja Rosengreen og Steffen Jensen. Foto: Kasper D. Dønbo

Formandsposter til SF og Enhedslisten

Halsnæs KV17 - 22. november 2017 kl. 12:53 Af Niels Jørgen Larsen

Anja Rosengreen fra SF bliver formand for et udvalg med navnet Miljø og Plan og samtidig 1. viceborgmester, mens Enhedslistens Lisbet Møller sætter sig for bordenden i Udvalget for Ældre og Handicappede.

Den delaftale er indgået med den ny borgmester i Halsnæs Steffen Jensen (S), der forhandler videre med Venstre og Dansk Folkeparti om en samlet aftale.

- Vi prøver om vi kan finde en bredere aftale, som jeg personligt godt kan tænke mig. Der er en stor portion anderledes udvalg og en post i forsyngen, der kan komme i spil, siger Steffen Jensen, der har sendt et forslag til Venstre og DF og ser flere af hovedpersonerne, når der senere onsdag er møde i Økonomiudvalget.

For fire år siden gik Socialdemokratiet med otte mandater med i konstitueringen med Venstre og Dansk Folkeparti og sikrede to udvalgsformandsposter. Nu står Venstre og DF med tilsammen otte mandater, og der skal regnes på hvad et mandat er værd i den sammenhæng.

- Jeg vil hellere give mig god tid og bruge en dag mere, siger Steffen Jensen, der har haft et hektisk halvt døgn med kun et par timers søvn efter at valgresultatet forelå ved midnatstid tirsdag aften.

Med Anja Rosengreen som 1. viceborgmester mangler posten som 2. viceborgmester at blive besat. Den kan Helge Friis måske beholde, men det er der ifølge Steffen Jensen endnu ikke lavet en aftale om.