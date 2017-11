Borgmesteren har stemt: - Det er vind eller forsvind

Se billedserie Borgmester Steen Hasselriis(V) afgiver sin stemme i Rådhussalen i Frederiksværk. Foto: Kasper D. Dønbo Foto: unknown

Halsnæs KV17 - 21. november 2017 kl. 17:30 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En afslappet borgmester i Halsnæs Kommune, Steen Hasselriis(V), har omkring kl. 17 afgivet sin stemme i tæt proppet Rådhussalen i Frederiksværk. Det er første gang han går ind i en valgkamps sidste timer i den rolle, og der er en markant forskel, fortæller han.

- Jeg har oplevet at være oppositionsleder ved tre valg, og der har man ikke så meget at miste. Nu har jeg også prøvet det som borgmester, og det er markant anderledes. Det er et vind eller forsvind-valg for en borgmester, siger Steen Hasselriis.

Han kan mærke spændingen har indfundet sig og vil ikke gisne om nogle resultater.

- Det er svært at vurdere, og jeg kommer til at afvente resultatet, før jeg tør sige noget. Jeg har fået mange sms'er, beskeder og kommentarer fra venner, der bakker op, men det samme gør sig jo gældende for de andre kandidater.

Hans største udfordrer til borgmesterkæden er socialdemokraten Steffen Jensen. Begge kandidater har brugt dagen på at turnere rundt til kommunens fem valgsteder for at hilse på de valgtilforordnede og det administrative personale.

- Det er en mærkelig dag, hvor en stor del af det administrative personale er på valgstederne. Jeg tager også en tur rundt, men der er rigtig meget tid til at spekulere undervejs, siger Steen Hasselriis.

Han har set et stort fremmøde på valgstederne og håber, at kommunen kan gentage sidste års fremmøde.

- Der har været en god stemning, og jeg håber, at vi får en pæn høj valgdeltagelse. VI er igennem en valgkamp, hvor ingen har fået skrammer, og hvor ingen har været rigtig hårde ved hinanden. Det håber jeg også vil medvirke til, at lige så mange stemmer som ved sidste valg, siger Steen Hasselriis.