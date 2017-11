Borgmester erkender valgnederlag

Venstres kandidater har det meste af valgaftenen holdt sig bag lukkede døre, og partiet overvejer lige nu, hvordan de kan få mest muligt ud af deres stemmer. Sidste år tilbød Helge Friis(S) at indgå i en bred koalition med Venstre og Dansk Folkeparti til fordel for et par formandsposter, da han tabte kommunalvalget, og det er ikke utænkeligt, at Venstre gør det samme.

- Det kan man sagtens forestille sig, men det kræver et udspil fra Steffen. Han har rorpinden og må vurdere, hvilken retning de vil gå. Vi er åbne for forhandling, men vi kommer ikke kravlende, siger Steen Hasselriis.

I Enghaven med 0,5 procent, i Melby med 4,9 procent og 1,8 procent i Ølsted. Samtidig ser det ud til, at partiet ikke længere bliver det største i Hundested, som ellers har været højborg for Venstre.

Borgmesteren peger samtidig på to faktorer, som han mener har haft indflydelse på valget. Det borgerlige valgforbund med Konservative og Liberal Alliance ser ikke ud til at få et mandat, og det betyder, at en masse stemmer ryger i skraldespanden. Et scenarie borgmesteren på forhånd havde frygtet.