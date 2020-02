Zen Huset på pinebænken

I klagen fremføres det bl.a., at Socialtilsynet reelt ikke har givet den ny ledelse af bostedet (som tiltrådte 1/9 2019) mulighed for at rette op på de kritisable forhold, før Socialtilsynet beslutter at fratage bostedet sin godkendelse.

Den ny ledelse har på kort tid iværksat en lang række tiltag for at løfte kvaliteten, påpeges det i klagen, men bostedets oplevelse er, at Socialtilsynet, uanset hvad, har besluttet sig for, at Zen Huset ikke skal have mulighed for at vise, at bostedet "kan og vil sikre kontinuitet, stabilitet og omsorg for borgerne."