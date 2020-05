Artiklen: Yoga under egetræerne

Og hos lokale Pauline Lindskov er der ikke langt fra ærgrelse til action. Hun har således, helt på eget initiativ, rykket yogaen udendørs, under egetræerne i Arresødal parken i Frederiksværk.

"Det kalder simpelthen på noget kreativitet, jeg savner mine hold, jeg savner mine elever og savner at træne med dem".

Ud i naturen

Inden Corona pandemien var Pauline Lindskov instruktør for fire yogahold om ugen i Fitness World, men med udsigt til først at kunne starte op igen til august, er Pauline trukket i arbejdstøjet og rykket ud i naturen:

"Jeg har talt med flere af mine venner, familie og elever, som oplever at være kommet ud af form og som mærker stivhed i kroppen efter 8 ugers Corona pause, derfor vil jeg gerne tilbyde udendørs træning, fortæller Pauline Lindskov som underviser i Hatha, Flow og Vinyasa Yoga. Træningsformer der sætter fokus på styrke, stræk, smidighed, afspændende vejrtrækning og på at stilne tankerne og finde ro.

Yoga-holdene er for alle, lige fra begyndere til mere øvede, og det er planen at holdene skal køre hen over hele sommeren, mandage og onsdag kl. 17-18 og søndag kl. 10.