Yngre kræfter i menighedsråd - formand takker af

Med godt 80 deltagere til valgforsamlingen i Lynæs Kirke blev der tirsdag aften valgt nyt menighedsråd i Torup Sogn.

Afgående formand Mikael Ehrtmann er godt tilfreds med valgdeltagelsen, og at han nu kan give stafetten videre til et fuldtalligt menighedsråd med 12 medlemmer plus tre stedfortrædere.

"Der er flere yngre kræfter imellem. Afstemningen gav otte nye medlemmer til menighedsrådet, fire af de nuværende fortsætter, og med tre gode reserver på bænken, altså stedfortrædere, kan jeg roligt takke af efter fire år som formand og i alt otte år i rådet. Ingen smækken med døren, jeg ønskede ikke at genopstille," siger Mikael Erthmann, som har job i IT-branchen.

"Det kræver lidt mere af mig, og formandsarbejdet kan godt lægge beslag på en stor del af fritiden, men det har været meget spændende og givende. Vi fik en god afslutning på menighedsrådsvalget, som gennem flere måneder har været en lidt rodet affære med udskudte møder og arrangementer siden maj måned på grund af corona-restriktioner - men det lykkedes heldigvis til sidst," fortæller den afgående formand i Torup Sogn.