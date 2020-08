Vores natur: Tre dage under overfladen

I tre dage fra den 28. august foregår en lang række gratis aktiviteter ved Isefjorden i forbindelse med den landsdækkende kampagne Vores Natur, der her sætter fokus på livet under overfladen. Tre foreninger med tilknytning til fjorden - Dykkerklubben Hajen, Halsnæs Naturklub og Hunderevet Spodsbjerg - har taget initiativ til eventen, som bl.a. byder på natdykning, vild mad over bål, BioBlitz i 12 timer med undersøgelse af biodiversitet, fiskekonkurrence, kystvandring med fortælling, havfuglekig med ornitolog, muslingedyrkning og byggeri af et stenrev.

