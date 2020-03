Virus-beredskab er øget

Beredskabet for forebyggelse af Coronavirus-smitte er øget gradvist i ugens løb, da der på alle kommunale institutioner og virksomheder er der nu hængt plakater op med Sundhedsstyrelsens forebyggende generelle hygiejneråd, ligesom der også er stillet håndsprit til rådighed. Derudover er der taget stilling til, hvilke kommunale instututioner der er omfattet af Sundhedsstyrelsens krav om, at medarbejdere der er kommet hjem fra et risikoområde efter den 18. februar skal blive hjemme i 14 dage fra hjemkomst.

Har du været i et risiko-område?

Samtidig har man ikke adgang til disse steder, hvis man som borger er kommet hjem fra et risikoområde efter den 2. marts. For at undgå, at der kommer besøgende på nogle af ovenstående steder, som for nyligt har været i et risikoområde, bliver der sat informationsplakater op ved indgangene, fortæller Halsnæs Kommune på www.halsnaes.dk, hvor der løbende opdateres med oplysninger, anbefalinger og links vedr. Covid19.