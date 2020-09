Virtuelt stål-race med masser af 'kids'

Istedet er en virtuel stålmand arrangeret, og der er derigennem mulighed for at få trampet kilometer på cyklen, få kilometer i løbeskoene eller crawlet et par kilometer gennem vandet.

Masser af stålkids

"Selvfølgelig er det hamrende ærgerligt, at den 'rigtige' stålmand er aflyst, men der er den virtuelle konkurrence, og her er der faktisk masser at glæde sig over", fortæller Jacob Helnæs, eventkonsulent og projektleder hos DGI. Han fortæller:

"Ud over de private deltagere har vi inviteret alle kommunale børnehaver i Halsnæs Kommune til at være med i Stålkids-konkurrencen".

Det har 8 ud af de 11 børnehaver takket ja til og vi får ca. 374 børn ud at løbe enten fredag d. 4/9 eller mandag d. 7/9. Børnene løber en af Stålkidsdistancerne på 1, 2 eller 5 kilometer".