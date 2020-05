Virtuelt rally for fuld damp

På denne årstid plejer familien Lindkilde at være fuldt optaget af at forberede TimeWinder nostalgidagene, men i år er alt anderledes og den store interesse for gamle maskiner fik for nylig afløb på den internationale Facebookside #TwitterSteamRally.

Den blev oprettet i slutningen af marts og voksede på rekordtid til hele 8500 medlemmer fra hele verden. I Steam-fællesskabet deler entusiaster fotos og videoer af deres maskiner og lørdag 9. maj blev valgt som dato for et virtuelt møde med fuldt online-program for dagen.

Familien Lindkilde tændte op under kedlen på dampmaskinen ’Lillebror’ og kl. 10.00 var familien klar til at fløjte med til online-åbningen af træffet. Intet træf uden en konkurrence om at være ’Best in Steam’ og det danske bidrag er nu nomineret blandt 10 finalister fordelt over hele verden.

"Det er et meget mærkeligt forår for os. Vi plejer at være fuldt optaget nu af forberedelserne til pinsens event," lyder det.

TimeWinder Nostalgidage blev i første omgang forsøgt flyttet til august, men måtte sidenhen aflyse helt, da myndighederne meldte ud at også sommerens forsamlinger måtte aflyses.